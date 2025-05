Malta, un siciliano e una donna spagnola di 29 anni in custodia cautelare per possesso di droga

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un siciliano di 29 anni e una donna spagnola della stessa età sono stati posti in custodia cautelare dopo essere comparsi in tribunale con gravi accuse legate alla droga. C.P. e M.C.J. sono stati accusati di possesso aggravato di una quantità significativa di sostanze stupefacenti, tra cui pasticche di ecstasy, cocaina, MDMA, cocaina rosa e anfetamine.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, due notti fa, quando degli agenti di polizia in pattugliamento a Gzira hanno notato movimenti sospetti riguardanti un veicolo. Secondo l’accusa, l’auto è entrata in un blocco residenziale per poi uscire poco dopo. Quando il conducente si è accorto di essere seguito, ha tentato di eludere gli agenti imboccando una strada a senso unico, venendo però subito arrestato.

