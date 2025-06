VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ufficialmente aderito alla Clean Energy Marine Hubs (CEM-Hubs) Initiative, unendosi a paesi come Canada, Norvegia e Grecia per promuovere l’uso di combustibili a basse emissioni nel settore marittimo. Questa iniziativa globale punta ad accelerare la produzione, il trasporto e l’adozione di soluzioni energetiche più pulite.

La Ministra dell’Energia Miriam Dalli ha espresso l’orgoglio di Malta per la partecipazione a questa collaborazione internazionale, definendola un “passo trasformativo” verso un futuro più sostenibile. Dalli ha sottolineato che l’iniziativa permetterà a Malta di condividere le migliori pratiche, allineare le politiche con gli standard globali e attrarre investimenti nelle infrastrutture per combustibili a basse emissioni.

La ministra ha evidenziato come questa decisione sostenga direttamente la Malta 2050 Vision, in particolare il primo pilastro dedicato alla crescita economica sostenibile nei settori dell’innovazione, dei servizi finanziari e delle industrie marittime.

Il Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici Chris Bonett ha aggiunto che l’impegno di Malta dimostra la volontà di essere all’avanguardia nell’innovazione del settore marittimo. Bonett ha sottolineato che l’adesione ai CEM-Hubs offre a Malta l’opportunità di contribuire attivamente a plasmare il futuro dell’energia marittima pulita insieme a importanti attori internazionali.

L’iniziativa CEM-Hubs, co-guidata da governi e principali organizzazioni industriali come l’International Chamber of Shipping e l’International Association of Ports & Harbours, mira a rendere i centri per l’energia pulita più accessibili e a ridurre i rischi sugli investimenti a livello globale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)