Malta si unisce a 6 nazioni nel sollecitare l’accesso umanitario a Gaza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è unita ad altri sei Paesi nella firma di una dichiarazione congiunta che sottolinea l’urgente necessità di ripristinare l’accesso agli aiuti umanitari per Gaza, ha annunciato il Primo Ministro Robert Abela a seguito del sesto vertice della Comunità Politica Europea (EPC) tenutosi in Albania.

La dichiarazione, firmata anche da Malta, evidenzia l’importanza cruciale di consentire l’ingresso di aiuti salvavita a Gaza, dove i beni di prima necessità restano scarsi a causa del conflitto in corso e dei blocchi.

“Non si può accettare una situazione in cui centinaia di migliaia di persone soffrono la fame e la sete, prive delle condizioni di vita più basilari e igieniche-una sofferenza immensa e indescrivibile. E’ proprio per questo che questa dichiarazione è così importante”, ha affermato il Primo Ministro Abela.

Il vertice EPC, un’iniziativa guidata dalla Francia e pensata per promuovere il dialogo politico e la cooperazione in tutta Europa, ha riunito 47 capi di Stato e di governo, tra cui il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Il vertice ha anche offerto una piattaforma per incontri bilaterali e tavole rotonde sul tema della migrazione irregolare-una questione particolarmente rilevante per la politica estera di Malta. Grande attenzione è stata inoltre riservata alla guerra in corso in Ucraina, con i leader europei che hanno mostrato un fronte compatto.

Il vertice si è concluso con forti richiami all’unità di fronte alle crisi geopolitiche, sottolineando il ruolo centrale dell’EPC come piattaforma per coordinare le risposte dell’Europa alle sfide comuni.

– Foti DOI –

(ITALPRESS)