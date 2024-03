LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è classificata al secondo posto secondo una ricerca condotta da William Russell

(compagnia assicurativa che offre assicurazione sanitaria internazionale, assicurazione sulla vita e protezione del reddito agli espatriati), che ha rivelato i Paesi nei quali è più facile trasferirsi per gli espatriati. La ricerca ha esaminato una serie di Paesi e analizzato fattori come la popolazione di espatriati, i dati sui visti, i vaccini richiesti e i requisiti linguistici per determinare i Paesi in cui è più facile emigrare.

Il paese dove è più facile trasferirsi è l’Ungheria. Con un punteggio di difficoltà di 3,85, si distingue come relativamente più accessibile per gli espatriati. La soglia salariale per l’Ungheria è piuttosto bassa, pari a 14.650 euro, e le tasse sono di soli 65 euro. Inoltre, non è richiesto alcun test di lingua e per la maggior parte dei viaggiatori è richiesta solo una vaccinazione. Al secondo posto segue appunto Malta. Con un punteggio di difficoltà pari a 3,87, presenta anche un processo di migrazione meno impegnativo. Oltre un quarto della popolazione maltese è costituita da espatriati, suggerendo che il processo è relativamente semplice rispetto ad altri Paesi. Anche gli espatriati che si trasferiscono a Malta non devono preoccuparsi troppo dei vaccini, poichè per la maggior parte dei viaggiatori è richiesto solo il tetano e per alcuni la rabbia.

A completare i primi tre posti c’è l’Austria. Il punteggio di difficoltà è pari a 3,91 e riflette il suo atteggiamento relativamente accogliente nei confronti degli espatriati che cercano la Carta Blu Ue. L’Austria è un altro paese con una popolazione di espatriati relativamente alta (19,3%) e i tempi di elaborazione sono di sole otto settimane, un tempo relativamente rapido rispetto ad altri.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

