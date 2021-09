LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un cittadino italo-americano di 68 anni è stato liberato dal suo arresto a Malta in seguito all’accusa di frode da 50 milioni di dollari ai danni della Marina Militare degli Stati Uniti. Il cittadino italo-americano era stato arrestato lunedì scorso a seguito di un’operazione congiunta delle autorità maltesi e americane. E’ arrivato a Malta domenica scorsa a St. Julian’s.

L’Ufficio del Procuratore Generale ha presentato una richiesta per il nuovo arresto di Frank Salvatore Rafaraci, ricercato dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia.

L’uomo era stato sospettato di aver partecipato a uno schema che utilizzava fatture e ricevute falsificate per attrezzature e forniture alla Marina Militare Usa. Il tribunale ha dichiarato che l’arresto di Rafaraci non aveva alcuna base secondo la legge e ne ha ordinato il rilascio. Ma l’Ufficio del Procuratore Generale ha affermato che Rafaraci è effettivamente libero di fuggire da Malta senza aver subito una procedura di estradizione.

(ITALPRESS).