Malta, rilevato un focolaio di Malattia di Newcastle Virulenta nel pollame

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno confermato un focolaio localizzato di Malattia di Newcastle Virulenta che colpisce gli uccelli, ma sottolineano che la situazione è pienamente sotto controllo e non rappresenta un rischio significativo per la popolazione. Il ministero dell’Agricoltura ha rassicurato sul fatto che sono già state attuate misure complete per gestire ed eliminare il virus. Queste includono protocolli di biosicurezza rafforzati, operazioni di pulizia approfondite e un monitoraggio costante delle popolazioni aviarie interessate.

Si ritiene che il focolaio sia limitato al pollame, anche se al momento non sono stati divulgati dettagli specifici su luoghi o specie coinvolte. La Malattia di Newcastle Virulenta è un’infezione virale contagiosa che colpisce uccelli domestici e selvatici. Tuttavia, gli esperti veterinari osservano che focolai di questo tipo non sono insoliti e possono essere gestiti efficacemente con protocolli di contenimento standard. È importante sottolineare che la malattia rappresenta un rischio minimo per l’uomo. Nei rarissimi casi di infezione umana, i sintomi sono generalmente lievi – come sintomi parainfluenzali o irritazioni oculari – e completamente curabili. Non è mai stata registrata la trasmissione da persona a persona.

