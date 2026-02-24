Malta ribadisce il sostegno all’Ucraina nell’anniversario della guerra

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha riaffermato il proprio impegno a sostegno dell’Ucraina e al rafforzamento di un’azione internazionale coordinata nel quarto anniversario dell’invasione su larga scala della Russia. Nel corso della riunione del Consiglio Affari Esteri, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo Ian Borg ha preso parte al confronto con i suoi omologhi dell’UE sull’intensificazione della pressione su Mosca per i continui attacchi militari contro civili ucraini.

A quattro anni dall’inizio del conflitto, Malta ha sottolineato la necessità di una collaborazione diplomatica costante tra l’Unione europea e i partner internazionali per conseguire una pace globale e duratura per il popolo ucraino. “È essenziale mantenere una comunicazione coordinata e rafforzare la collaborazione internazionale per proteggere l’Ucraina e salvaguardare l’unità e la resilienza democratica dell’UE”, ha dichiarato Borg. “Quando lavoriamo insieme, l’UE ha un peso ben maggiore rispetto a qualsiasi singolo Stato membro che agisca da solo”. Pur esprimendo sostegno ai negoziati di pace in corso, Borg ha evidenziato che gli sforzi diplomatici devono essere accompagnati da una maggiore pressione sulla Russia, nel pieno rispetto del diritto internazionale.

Secondo il ministro, l’UE dovrebbe valutare ulteriori misure restrittive e ampliare il coinvolgimento di una gamma più ampia di attori per indebolire la capacità della Russia di sostenere la propria aggressione. Ciò include il contrasto alle reti di elusione delle sanzioni, come la cosiddetta “flotta ombra”, evitando al contempo oneri sproporzionati per gli Stati membri e i cittadini. Rivolgendo l’attenzione al Medio Oriente, Borg ha chiesto una de-escalation in Cisgiordania, avvertendo che i recenti sviluppi nella gestione delle terre rischiano di alimentare ulteriore instabilità e compromettere le prospettive della soluzione dei due Stati. Ha inoltre affrontato l’attuazione del piano di pace per Gaza, osservando che il rifiuto di Hamas di deporre le armi rappresenta un ostacolo significativo alla ricostruzione e al rafforzamento dell’assistenza umanitaria. Borg ha infine sottolineato l’urgenza di ricostruire le infrastrutture di base e i servizi essenziali a Gaza per promuovere una pace sostenibile, la stabilità e una resilienza sociale ed economica di lungo periodo.

