LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri ed europei di Malta, Ian Borg, ha riaffermato il fermo sostegno del Paese al popolo palestinese durante un incontro ad alto livello con il primo ministro e ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammad Mustafa, tenutosi a Lussemburgo.

L’incontro si è svolto a margine del primo Dialogo ad alto livello tra l’Ue e l’Autorità palestinese, durante il quale Borg ha sottolineato l’impegno di Malta a favore del sostegno umanitario e di una pace giusta nella regione.

“Malta condanna la ripresa degli attacchi su Gaza e invita Israele alla moderazione”, ha dichiarato Borg, esortando tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco. Ha inoltre chiesto ad Hamas di rispettare gli impegni presi in merito al rilascio degli ostaggi, sottolineando l’assoluta necessità di proteggere i civili e gli operatori umanitari, garantendo al contempo la fornitura continua degli aiuti. Le discussioni tra Borg e Mustafa si sono concentrate sugli sviluppi recenti a Gaza e in Cisgiordania, sull’assistenza umanitaria in corso da parte di Malta e sugli sforzi per raggiungere una pace duratura attraverso una soluzione a due Stati.

– Foto Ufficio stampa Ministero Malta –

