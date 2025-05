Malta ribadisce il sostegno a una risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ribadito il suo incrollabile sostegno a una risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese, sostenendo con forza la soluzione a due Stati durante un forum internazionale di alto livello tenutosi a Madrid.

La nazione mediterranea ha partecipato al vertice del Gruppo di Madrid in Spagna, allineandosi agli sforzi diplomatici volti a rafforzare il riconoscimento internazionale dello Stato palestinese e chiedendo un cessate il fuoco immediato a Gaza, in mezzo alla persistente crisi umanitaria. Malta è stata rappresentata all’incontro dal ministro per l’Edilizia Sociale Roderick Galdes, intervenuto a nome del vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri Ian Borg.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).