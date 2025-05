Malta riafferma il sostegno agli sforzi dell’Ue e dell’Onu in Libia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è pronta a svolgere un ruolo attivo nelle iniziative rinnovate dell’Unione europea e delle Nazioni Unite volte a promuovere una stabilità duratura e un’unità istituzionale in Libia. Lo ha dichiarato il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri maltese, Ian Borg, intervenendo sulle recenti tensioni a Tripoli.

Borg ha espresso la profonda preoccupazione di Malta per la situazione, avvertendo che l’escalation della violenza evidenzia la natura fragile e instabile dell’attuale contesto libico. “La recente escalation è un chiaro promemoria del fatto che la fragilità attuale non è sostenibile. Le divisioni di fondo si stanno approfondendo e il rischio di un nuovo conflitto è molto reale,” ha affermato. Borg ha accolto con favore il recente appello dell’Italia per un approccio più incisivo dell’Ue in Libia, sottolineando che rafforza il processo di pace guidato dalle Nazioni Unite.

“Malta ha sempre sostenuto che un vero progresso sostenibile dipende da un processo realmente inclusivo e di proprietà libica,” ha detto. “Tuttavia, un impegno internazionale continuo rimane essenziale, in particolare per salvaguardare la sovranità della Libia, garantire il pieno rispetto dell’embargo sulle armi e favorire il ritiro delle forze straniere”.

