LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La task force internazionale per l’azione finanziaria ha confermato che Malta ha affrontato o ampiamente affrontato il piano d’azione a livello tecnico a seguito della decisione presa nel giugno 2021 dal GAFI di includere Malta nell’elenco dei paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato denominato “lista grigia”. Malta è il primo e unico paese dell’UE inclusa nella lista grigia dall’entità internazionale responsabile per la vigilanza antiriciclaggio globale. In un piano d’azione concordato con il GAFI, Malta si è impegnata politicamente a concentrare le proprie capacità di intelligence finanziaria sull’evasione fiscale e sul riciclaggio di denaro e ad aumentare la trasparenza sulle società di comodo anonime. Il GAFI ha affermato che Malta ha sostanzialmente completato il suo piano d’azione e ha iniziato a implementare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il primo ministro maltese Robert Abela e il ministro delle finanze Clyde Caruana hanno dichiarato che una delegazione della Financial Action Task Force visiterà Malta per verificare l’azione presa dal governo maltese nel tentativo di essere cancellato dalla lista grigia del GAFI. La delegazione dovrebbe visitare Malta durante la prima metà dell’anno.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com