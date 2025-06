Malta ratifica la Convenzione europea del paesaggio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ufficialmente ratificato la Convenzione europea del paesaggio, segnando un importante impegno internazionale per la tutela e la gestione del paesaggio. Sebbene il trattato fosse stato firmato nel 2000, la ratifica da parte di Malta arriva con 25 anni di ritardo, rendendo il Paese soggetto a nuovi obblighi di rendicontazione presso il Consiglio d’Europa.

Secondo l’Autorità per l’Ambiente e le Risorse (ERA), Malta non dovrà apportare modifiche legislative per attuare la convenzione. Le leggi già in vigoreùcome la Legge sulla Protezione dell’Ambiente, la Legge sulla Pianificazione dello Sviluppo e la Legge sul Patrimonio Culturale ùgià incorporano i principi fondamentali della convenzione. Il paesaggio è riconosciuto come bene nazionale e parte del patrimonio culturale immobile del Paese.

