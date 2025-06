Malta rafforza le misure per migrazioni e rimpatri

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese sta intensificando gli sforzi per limitare la migrazione irregolare e accelerare il rimpatrio dei migranti, secondo quanto dichiarato dal ministro per gli Affari Interni, la Sicurezza e l’Occupazione, Byron Camilleri.

Intervenendo al Consiglio dei ministri degli Affari Interni dell’Ue a Lussemburgo, Camilleri ha illustrato la strategia di Malta per rafforzare la sicurezza delle frontiere e la gestione della migrazione. Camilleri ha sottolineato il ruolo cruciale di Frontex nella protezione delle frontiere esterne dell’Ue e ha richiesto un ampliamento del mandato dell’Agenzia per consentirle di effettuare rimpatri direttamente dai paesi terzi. Ha evidenziato che un sistema di rimpatrio solido ed efficiente è essenziale per una politica migratoria efficace.

-Foto DOI-

(ITALPRESS).