Malta punta a una crescita nell’economia spaziale globale da 600 miliardi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si sta posizionando per inserirsi nella rapida espansione dell’economia spaziale globale, mentre responsabili politici e leader del settore si sono riuniti per una conferenza specializzata volta ad analizzare l’impatto del comparto sui servizi finanziari.

Rappresentanti dei settori bancario, assicurativo, legale e governativo hanno discusso di come la tecnologia spaziale — in particolare i dati satellitari — stia trasformando la conformità normativa e la gestione del rischio nel mercato europeo. Le discussioni si sono concentrate anche sulle opportunità derivanti dalla collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Unione Europea, mentre l’industria continua a crescere. James Catania, Direttore dell’unità Space Science Malta, ha illustrato i progressi della Malta Space Activities Act, giunta alle fasi finali e pronta per essere presentata al Consiglio dei Ministri dopo le revisioni.

La normativa disciplinerà l’uso dei dati legati allo spazio, i processi di registrazione e altre attività connesse al settore. Steve Stivala di KPMG ha affermato che Malta potrebbe trarre benefici significativi anche da una quota modesta del mercato globale, attualmente valutato intorno ai 600 miliardi di euro e in crescita al ritmo del 9% annuo. “Anche una piccola frazione di questo mercato genererebbe valore aggiunto per Malta”, ha osservato.

Il presidente di Finance Malta, George Vella, ha evidenziato il potenziale del settore nel creare occupazione specializzata e rafforzare il quadro normativo del Paese. Bernice Buttigieg ha sottolineato che lo spazio rappresenta una nicchia promettente, in particolare per i servizi finanziari che intendono mantenere la propria competitività.

Il Sottosegretario parlamentare per la Gioventù, la Ricerca e l’Innovazione, Keith Azzopardi Tanti, ha dichiarato che l’economia spaziale non è più una visione lontana, ma una concreta opportunità per attrarre investimenti di alto valore e promuovere uno sviluppo sostenibile.

– Foto DOI –

