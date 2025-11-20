Malta punta a guidare l’Europa nell’innovazione dell’IA

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha promesso di posizionare Malta come il leader europeo dell’Intelligenza Artificiale d’Europa attraverso continui investimenti nelle tecnologie emergenti. Intervenendo in parlamento durante il dibattito sulle stime di bilancio dell’Ufficio del Primo Ministro, Abela ha evidenziato che la Legge di Bilancio 2026 prevede una spesa nazionale di 9,3 miliardi di euro. Ha affermato che i progressi economici consentono ora a Malta di essere selettiva sugli investimenti esteri da accogliere.

“Il Paese è avanzato così tanto che ora servono nuovi obiettivi e un sostegno fresco e diverso,” ha dichiarato. La Vision 2050 del governo, che guiderà i futuri incentivi, si basa su quattro pilastri: mantenere una crescita economica annua del 5%, trasformare i servizi pubblici, rafforzare la resilienza nazionale attraverso un sistema educativo moderno e ottimizzare l’uso delle risorse terrestri e marine. Abela ha riconosciuto l’ambizione del target di crescita, osservando che molti Paesi dell’UE si attestano attualmente intorno all’1%.

“Ciò dimostra quanto sia ambizioso questo obiettivo e quanta competenza e capacità richieda,” ha detto. Sul fronte ambientale, Abela ha insistito che il suo governo ha stanziato il maggiore investimento di sempre per il settore — 275 milioni di euro. Ha inoltre citato i piani per trasformare Manoel Island e la zona di White Rocks in un parco nazionale. Ha infine accennato alle imminenti riforme urbanistiche, ribadendo che il messaggio dei cittadini è chiaro: devono essere “fatte nel modo giusto”.

