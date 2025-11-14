Malta punta a diventare l’hub europeo per il MedTech e la salute digitale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha delineato la strategia a lungo termine di Malta per affermarsi come centro europeo di riferimento nel settore MedTech, delle scienze della vita e della salute digitale, durante l’apertura di MedTech World Malta 2025. Il piano rientra nel quadro della Malta Vision 2050. L’evento annuale ha attirato oltre 2.000 delegati, tra cui esperti internazionali, startup, investitori e rappresentanti governativi provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Asia. Abela ha evidenziato nuovi incentivi nazionali destinati a sostenere innovatori e investitori, supportati da un quadro normativo che promuove le tecnologie emergenti senza compromettere etica, sicurezza e benessere dei pazienti. Ha sottolineato che la vera innovazione nasce da una forte collaborazione tra governo, mondo accademico, industria e operatori sanitari. Istituzioni come Malta Enterprise, il Malta Life Sciences Park, l’Università di Malta e il Ministero della Salute stanno lavorando insieme per sviluppare idee e ampliare la loro proiezione internazionale.

Malta sta inoltre rafforzando i legami con istituti di ricerca globali in campi come biotecnologia, intelligenza artificiale, ingegneria MedTech e salute digitale. Ospedali e cliniche locali utilizzano già sistemi di diagnostica AI, telemedicina, robotica e piattaforme digitali, confermando l’agilità del Paese come banco di prova per soluzioni basate su dati reali. Le collaborazioni in crescita tra l’Università di Malta, l’Ospedale Mater Dei e aziende private stanno contribuendo a trasformare la ricerca in strumenti sanitari concreti. L’interesse degli investitori-soprattutto in ricerca oncologica e diagnostica basata sull’AI-sta ulteriormente consolidando la reputazione di Malta come polo di innovazione ad alto valore. Il Ministro dell’Economia Silvio Schembri ha dichiarato ai delegati che anni di investimenti in infrastrutture digitali e formazione hanno gettato le basi per lo sviluppo del MedTech come nuovo settore economico, trasformando Malta in una destinazione affidabile per tecnologie sanitarie avanzate e ricerca. L’edizione di quest’anno ospita leader globali come Houston Methodist, MedTech Innovator, Dubai Science Park, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Philips, BlackRock e Malta Enterprise.

