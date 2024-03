LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è tra i quattro Paesi dell’UE pronti a riconoscere lo Stato di Palestina quando le condizioni lo consentiranno. Gli altri sono Spagna, Irlanda e Slovenia. Finora Malta riconosce il diritto dei palestinesi a uno Stato.

In un comunicato stampa, l’Ufficio del Primo Ministro ha affermato che Malta, Spagna, Irlanda e Slovenia si sono incontrate a margine del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles per discutere degli sviluppi a Gaza e in Medio Oriente: “I quattro Paesi hanno convenuto che la soluzione dei due Stati è cruciale per la pace in Medio Oriente, e quindi sono pronti a riconoscere la Palestina come Stato quando le condizioni per creare questo Stato lo consentiranno”.

I quattro Paesi hanno inoltre convenuto che si dovrebbe porre fine immediata e permanente ai combattimenti, che tutti gli ostaggi vengano liberati e che gli aiuti umanitari siano forniti immediatamente.

La dichiarazione arriva dopo che i 27 Paesi dell’Unione Europea hanno concordato di chiedere un cessate il fuoco a Gaza, nonchè il rilascio di tutti gli ostaggi e la fornitura di assistenza umanitaria.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

