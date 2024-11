LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Le principali forze politiche maltesi si sono congratulate con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

Il primo ministro Robert Abela ha espresso i migliori auguri a Donald Trump per la sua vittoria elettorale negli Stati Uniti. Abela ha detto che non vede l’ora di lavorare con gli Stati Uniti “per garantire la pace, la stabilità e la prosperità che i popoli del mondo meritano”.

Nel frattempo, anche il vice primo ministro e ministro degli Esteri Ian Borg si è congratulato con Trump. In un post su Facebook, Borg ha affermato che Malta non vede l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti.

Nel porgere i migliori auguri al presidente uscente, il leader dell’opposizione Bernard Grech ha dichiarato di voler vedere un rapporto rafforzato tra Malta e gli Stati Uniti: “Attendiamo con impazienza un rapporto rafforzato tra Malta e gli Stati Uniti d’America promuovendo valori e opportunità condivisi a beneficio sia delle nostre nazioni che delle persone”.

