LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Pazienti a Malta che soffrono di epilessia, sclerosi multipla e che hanno bisogno di un trattamento chemioterapico avranno il diritto di acquistare il primo medicinale a base di cannabis prodotto localmente. La società maltese Zen Pharma, che impiega 34 dipendenti, ha ottenuto una licenza per la ricerca e la produzione di cannabis medicinale ed è in grado di produrre 12 tonnellate di farmaci all’anno. Il fiore di cannabis viene importato a Malta, quindi essiccato e vengono effettuati numerosi test per garantire l’elevata qualità del prodotto. La cannabis a scopo terapeutico può essere acquistata con una prescrizione medica. Questo sviluppo aumenterà l’accesso del paziente a un trattamento alternativo basato sulla cannabis medicinale.

(ITALPRESS).