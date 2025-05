Malta, il premier Abela al vertice della Comunità Politica Europea a Tirana

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela è tra i 47 leader europei riuniti a Tirana per il sesto vertice della Comunità Politica Europea (Cpe).

La Cpe, istituita su iniziativa del Presidente francese Emmanuel Macron, mira a rafforzare il dialogo tra le nazioni europee su questioni politiche e di sicurezza di rilevanza strategica. Il vertice, che si tiene sotto il tema “Nuova Europa in un Nuovo Mondo: Unità – Cooperazione – Azione Comune”, affronta questioni urgenti che spaziano dalla sicurezza regionale alla resilienza economica, sullo sfondo della guerra in corso in Ucraina.

