LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il sensazionale cantante e cantautore italiano Marco Masini è salito sul palco con la sua band durante un concerto dal vivo a Malta al Ghaxaq Music Festival, dove ha offerto una performance eccezionale che ha lasciato migliaia di persone a bocca aperta. Il Ghaxaq Music Festival, festival della musica articolato su due giorni, ha raggiunto il suo apice ieri sera con la grande esibizione di Masini. Questa è stata la quarta visita di Masini a Malta. Il cantante italiano è noto per i suoi testi, che riflettono le varie emozioni ed eventi che l’uomo attraversa durante la propria vita. Conosciuto per la sua voce potente e le sue esibizioni emozionanti, Masini ha incantato il pubblico con i suoi successi in cima alle classifiche. Durante la performance di ieri sera, Marco Masini ha interpretato le tante canzoni d’amore per le quali è conosciuto, tra cui Ti Vorrei, Principessa e T’Innamorerai, una melodia di 30 anni che dà anche il nome al suo tour. Marco Masini ha detto che è sempre felice di venire a Malta per un impegno di canto, poiché si sente molto ben accolto. “È bello tornare, mi viene sempre data un’ottima accoglienza. È incredibilmente soddisfacente per noi fornire nuovo materiale così come altro materiale che fa parte delle mie recenti esibizioni”. Alla domanda sulla scena musicale italiana, Marco Masini ha affermato che nuovi talenti emergono costantemente, aggiungendo che crede molto nei giovani italiani e nel loro talento musicale. Masini vinse il festival di Sanremo in due occasioni: nel 1990 quando vinse la categoria Novitá con il brano Disperato, e nel 2004 quando vinse nuovamente il festival con il brano L’Uomo Volante.(ITALPRESS).

Foto: Foto: Ghaxaq Music Festival