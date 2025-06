Malta è il Paese leader dell’Unione Europea nei servizi pubblici digitali

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ottenuto risultati eccezionali nel rapporto eGovernment Benchmark 2025 della Commissione europea, affermandosi come il Paese leader nei servizi pubblici digitali tra tutti gli Stati membri dell’Ue. Il rapporto, che ha analizzato la qualità dei servizi governativi online nel corso del 2024, ha assegnato a Malta un punteggio perfetto di 100 sia per i servizi digitali destinati ai cittadini che per quelli rivolti alle imprese.

Questo risultato supera la media europea, che si attesta a 82 per i servizi ai cittadini e a 86 per quelli alle imprese. Malta ha inoltre ottenuto il punteggio più alto in diverse aree digitali chiave, tra cui l’assistenza agli utenti, la trasparenza dei servizi, il coinvolgimento dei cittadini, l’accessibilità tramite smartphone e tablet e le strutture di pagamento online. I dati dimostrano che Malta ha superato la media europea di circa il 18% nei servizi digitali pubblici e del 14% nei servizi per le imprese.

Il Primo Ministro Robert Abela ha espresso orgoglio per questo risultato, affermando che Malta oggi guida l’Europa nella governance digitale grazie all’impegno del Servizio Pubblico. Il Segretario Permanente Principale Tony Sultana ha sottolineato che questo successo riflette anni di investimenti strategici nella tecnologia. Ha aggiunto che tali risultati stimolano la pubblica amministrazione a continuare a migliorare, soprattutto attraverso l’adozione di strumenti innovativi come l’Intelligenza Artificiale. Sultana ha anche elogiato la dedizione dei funzionari pubblici, il cui impegno garantisce ai cittadini un accesso semplice a servizi digitali di alta qualità.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).