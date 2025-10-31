Malta ospiterà il terzo forum libico-europeo su trasporti e comunicazioni a gennaio 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ospiterà il terzo forum libico-europeo su trasporti e comunicazioni, in programma il 30 e 31 gennaio 2026. L’evento si svolgerà sotto l’alto patrocinio del ministero dei Trasporti libico, di French Business (Medef) e dell’Unione delle imprese europee dei trasporti. Il forum riunirà rappresentanti di aziende, istituzioni ed esperti provenienti dalla Libia e da diversi Paesi europei, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e promuovere la cooperazione tecnologica tra le due sponde del Mediterraneo.

Al centro dei lavori vi saranno temi cruciali come l’integrazione tra trasporti e telecomunicazioni, l’adattamento alle rapide trasformazioni tecnologiche globali e la promozione di una crescita economica sostenibile in Libia. Le sessioni, guidate da specialisti del settore, analizzeranno le opportunità di investimento, le strategie di ammodernamento delle infrastrutture e lo sviluppo di servizi di trasporto intelligenti, in linea con le più recenti tendenze dell’innovazione internazionale. Grazie al contributo congiunto di competenze europee e libiche, il forum di Malta punta a consolidare la collaborazione transfrontaliera e a favorire l’avanzamento di sistemi moderni ed efficienti nei settori dei trasporti e delle comunicazioni.

