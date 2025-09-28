Malta, nuovo ufficio turistico a Manhattan per rafforzare il mercato Usa

VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha segnato una tappa significativa nella sua strategia turistica con l’inaugurazione di un nuovo ufficio dell’Autorità per il Turismo di Malta (MTA) a Manhattan, guidata dal Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo Ian Borg. L’ufficio, situato all’interno della Missione Permanente di Malta presso le Nazioni Unite, fungerà da centro per la promozione del Paese in tutto il Nord America.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato la Rappresentante Permanente di Malta presso l’ONU, Natasha Meli-Daudey, l’Ambasciatore di Malta negli Stati Uniti, Godfrey Xuereb, e diversi operatori del settore. Borg era accompagnato dal CEO di MTA, Carlo Micallef, dalla Rappresentante per il Nord America, Michelle Buttigieg, dal Direttore Marketing Arthur Grima e dalla Marketing Manager Yasmine Scorfna. Borg ha definito il mercato turistico statunitense il “punto di riferimento assoluto” per qualsiasi destinazione, sottolineando che la presenza di Malta a New York riflette un impegno di lungo periodo verso la regione. Il Vice Primo Ministro ha collegato l’apertura del nuovo ufficio a recenti annunci, tra cui i voli diretti di Delta Airlines tra l’aeroporto JFK di New York e Malta, in partenza da giugno, e la première statunitense di Hidden Malta, un documentario del giornalista vincitore di Emmy Peter Greenberg.

Micallef ha elogiato i progressi compiuti dall’ingresso di MTA nel mercato nordamericano 11 anni fa, attribuendo a Buttigieg il merito di aver rafforzato il profilo di Malta tra i tour operator statunitensi e i circuiti del turismo di lusso. “Questo nuovo ufficio rappresenta una tappa importante nella nostra strategia a lungo termine”, ha dichiarato. Buttigieg ha sottolineato la crescente collaborazione con i leader del settore statunitense, rimarcando il ruolo dell’ufficio come ponte tra Malta e il mercato turistico nordamericano.

(ITALPRESS).