LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato un aumento di nuovi casi di COVID-19 causato da una nuova variante di Omicron che è stata rilevata di recente nel Paese.

Ieri le autorità sanitarie avevano registrato 187 nuovi casi – il numero più alto di positivi in due mesi -, oggi sono stati 166. Con 98 guariti, il numero di casi attivi è di 1.615. Nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un decesso. Dall’inizio della pandemia 724 pazienti hanno perso la vita.

Il vice primo ministro maltese e ministro della Sanità Chris Fearne ha affermato che la nuova variante ‘Omicron XE’ è più contagiosa. Ha aggiunto che “questo potrebbe causare un aumento della trasmissione nella comunità, ma fino ad ora le autorità sanitarie non stanno riscontrando casi con sintomi più gravi o complicanze”.

Omicron XE è una combinazione di Omicron BA.1 e BA.2 ed è stata rilevata per la prima volta lo scorso gennaio nel Regno Unito.

