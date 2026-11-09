Malta, nuova legge sull’immigrazione attesa in Parlamento entro febbraio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una riforma organica della legislazione maltese in materia di immigrazione dovrebbe essere presentata in Parlamento entro febbraio. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Glenn Bedingfield, spiegando che il governo intende riunire in un unico testo normativo le diverse disposizioni attualmente in vigore. La nuova legge sostituirà la principale normativa, risalente al 1974. Il ministro ha sottolineato che i migranti che arrivano irregolarmente a Malta mantengono il diritto di chiedere asilo e di beneficiare delle tutele previste dalla legge. Ha tuttavia incoraggiato la presentazione delle domande per ottenere un permesso unico di soggiorno e lavoro, evidenziando come Malta e gli altri Paesi europei abbiano bisogno di manodopera straniera. Bedingfield ha inoltre invocato maggiori investimenti europei nei Paesi di origine dei migranti, con l’obiettivo di creare opportunità occupazionali e ridurre la necessità di emigrare.

Il ministro ha attribuito il calo degli arrivi via mare, almeno in parte, alla cooperazione con i Paesi vicini, respingendo le accuse secondo cui Malta ignorerebbe le richieste di soccorso. Ha tuttavia espresso perplessità su alcune operazioni condotte dalle organizzazioni non governative, sollevando interrogativi sulla possibilità che alcune imbarcazioni accolgano a bordo persone che non si trovano effettivamente in condizioni di pericolo. Per quanto riguarda i permessi di lavoro, Bedingfield ha chiarito che i cittadini di Paesi terzi che perdono il proprio impiego o cambiano datore di lavoro non sono automaticamente esposti all’espulsione. Rischiano tuttavia la revoca del permesso qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione.

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(ITALPRESS).