Cisgiordania, Idf “Arrestata una cellula di 10 terroristi, pianificavano un attacco”

IPA89849345 - Israeli settlers tour the Old City of Hebron, in the southern West Bank, under heavy protection from Israeli troops, as restrictions are imposed on the movement of Palestinian residents, on October 17, 2026. The visit comes amid repeated settler tours of the area, accompanied by military measures restricting Palestinians' freedom of movement. Photo by Mamoun Wazwaz apaimages//APAIMAGES_11570672/Credit:apaimages/SIPA/2610181245

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato oggi una cellula composta da dieci terroristi che pianificavano un attacco contro israeliani nel villaggio di Araba, in Cisgiordania. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf). L’arresto della cellula è avvenuto sulla base di informazioni dell’intelligence. Gli arrestati sono stati trasferiti alle autorità competenti per essere sottoposti a ulteriori interrogatori.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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