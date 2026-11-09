Cisgiordania, Idf “Arrestata una cellula di 10 terroristi, pianificavano un attacco”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato oggi una cellula composta da dieci terroristi che pianificavano un attacco contro israeliani nel villaggio di Araba, in Cisgiordania. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf). L’arresto della cellula è avvenuto sulla base di informazioni dell’intelligence. Gli arrestati sono stati trasferiti alle autorità competenti per essere sottoposti a ulteriori interrogatori.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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