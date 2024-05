LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il prodotto interno lordo di Malta ha registrato un aumento durante i primi tre mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma è leggermente diminuito dalla fine del 2023. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, il Pil è cresciuto del 4,6% durante il primo trimestre di quest’anno, ora pari a 4,9 miliardi di euro in termini nominali, o circa 8.800 euro a persona. Il dato segna un +8,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, anche se in leggero calo rispetto ai due trimestri precedenti. I dati indicano che la crescita economica di Malta è in gran parte guidata dal suo settore dei servizi, con servizi finanziari, immobili e servizi professionali o scientifici che registrano tutti forti tassi di crescita rispetto all’anno precedente.

Allo stesso modo, le esportazioni di beni e servizi rimangono una forza trainante dell’economia maltese, sebbene il loro contributo alla crescita economica sia diminuito rispetto ai trimestri precedenti. Gli ultimi dati mostrano anche che la crescita del Pil di Malta rimane superiore a qualsiasi altro paese dell’UE.

I dati mostrano infatti che il Pil sia nell’UE che nell’Eurozona è cresciuto marginalmente dello 0,4% nel primo trimestre, rispetto ai primi tre mesi del 2023. Il primo ministro maltese, Robert Abela, ha dichiarato su X che l’economia di Malta era cresciuta di dodici volte di più nel resto del blocco europeo.

(ITALPRESS).

– Foto: Ufficio del Turismo di Malta –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]