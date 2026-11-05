Malta, multe ai turisti che consumano cannabis in pubblico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I turisti sorpresi a fumare cannabis in luoghi pubblici a Malta saranno soggetti a una multa immediata di 235 euro. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Glenn Bedingfield. Nel corso di una conferenza stampa successiva alla presentazione del bilancio, Bedingfield ha spiegato che la misura mira a rafforzare i controlli sul rispetto del divieto, già in vigore, di consumare cannabis negli spazi pubblici.

“Voglio vedere maggiori controlli nei confronti di chi non rispetta le persone che ha intorno e fuma cannabis in pubblico, violando la legge”, ha dichiarato il ministro. Sebbene la cannabis sia stata legalizzata a Malta nel 2021, il suo consumo nei luoghi pubblici resta vietato. Bedingfield ha riferito che nei primi nove mesi dell’anno 42 persone sono state sorprese a violare il divieto.

Nonostante ciò, continuano ad arrivare segnalazioni e lamentele da parte dei residenti per il consumo di cannabis negli spazi pubblici. La sanzione di 235 euro sarà inserita nel quadro normativo delle multe immediate previste per i non residenti abituali, introdotto all’inizio di quest’anno per consentire alle autorità di sanzionare sul posto i turisti responsabili di infrazioni minori. Tra queste figurano l’abbandono di rifiuti, il disturbo della quiete pubblica, la minzione in pubblico e l’uso di abbigliamento inappropriato al di fuori delle aree balneari designate.

Nel giro di due mesi sono state comminate oltre 1.600 multe immediate per questo tipo di violazioni. Il ministro ha precisato che la normativa per introdurre la sanzione relativa al consumo di cannabis in pubblico è attualmente in fase di elaborazione e sarà adottata attraverso un avviso legale. Non è stata ancora indicata una data precisa per l’entrata in vigore della misura, ma Bedingfield ha sottolineato l’intenzione di renderla operativa nel più breve tempo possibile. Nel corso della stessa conferenza stampa, il ministro ha inoltre illustrato uno stanziamento di 488 milioni di euro per il corpo delle forze disciplinari di Malta nel 2027.

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(ITALPRESS).