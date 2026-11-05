Tunisia-Italia, l’Ambasciatore Prunas “Progetto Elmed strategico per la sicurezza energetica dei due Paesi”

HAMMAMET (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il progetto di interconnessione elettrica Elmed tra Tunisia e Italia rappresenta un’infrastruttura strategica per rafforzare la sicurezza energetica dei due Paesi e consolidare l’interdipendenza tra le due sponde del Mediterraneo. Lo ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Tunisia, Alessandro Prunas, intervenendo alla 28ª edizione del Forum internazionale di Réalités, in corso a Hammamet. “È un’infrastruttura strategica perché garantirà un’interdipendenza e aumenterà la sicurezza energetica della Tunisia e dell’Europa”, ha affermato Prunas, sottolineando che il collegamento potrà funzionare in entrambe le direzioni, consentendo anche di trasferire energia verso la Tunisia in caso di necessità.

L’ambasciatore ha ricordato che Elmed è il primo cavo di interconnessione elettrica a collegare il continente africano con quello europeo e ha auspicato che in futuro possano essere realizzati altri collegamenti di questo tipo.

Prunas ha inoltre evidenziato il sostegno finanziario della Commissione europea, che ha GIÀ stanziato un contributo di 307 milioni di euro per la realizzazione dell’infrastruttura, nell’ambito del programma Connecting Europe Facility. Il diplomatico ha infine richiamato l’importanza strategica del progetto nel quadro della cooperazione tra Tunisia e Italia e del più ampio partenariato euro-mediterraneo.

– Foto xt4/Italpress –

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