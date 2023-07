LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – L’EuroPride Valletta 2023 e il settore dei diritti Lgbtiq+ sono stati discussi durante l’incontro bilaterale tra Malta e Spagna. La Segretaria Parlamentare per le Riforme e l’Uguaglianza Rebecca Buttigieg ha avuto proficui colloqui a Madrid con il Ministro per l’Uguaglianza spagnolo Irene Montero. Montero e Buttigieg hanno confermato che sono pronti a lavorare insieme per la salvaguardia dei diritti umani e rafforzare l’uguaglianza, valori che entrambe le parti hanno a cuore. Rebecca Buttigieg ha espresso l’entusiasmo del governo maltese che sarà presente alla Pride March di Madrid, una delle più grandi parate del mondo. Ciò darà a Malta un’altra opportunità per celebrare i risultati della comunità nelle principali città e per promuovere l’EuroPride La Valletta 2023 che sarà organizzata per la prima volta a Malta tra il 7 e il 17 settembre. “A settembre intendiamo dare importanza al lavoro svolto a favore dell’inclusività e della diversità nella regione del Mediterraneo, di cui fanno parte Malta e Spagna”, ha affermato Buttigieg. Ha anche parlato del lancio della terza strategia nazionale per i diritti Lgbtiq+, che include iniziative a una maggiore uguaglianza, con un’enfasi sull’educazione per aumentare la consapevolezza e rafforzare la lotta contro i crimini d’odio. Il ministro spagnolo ha mostrato la sua ammirazione per i progressi compiuti da Malta in così poco tempo. Pur riconoscendo Malta come modello per i diritti LGBTIQ+, Montero ha affermato che la Spagna ha adottato una legislazione contro la pratica della conversione ispirandosi alle migliori pratiche introdotte da Malta. Il ministro Montero ha affermato che intende collaborare con Malta per esplorare modi per migliorare il riconoscimento del genere in Spagna. La Spagna sta assumendo la presidenza del Consiglio dell’UE per i prossimi sei mesi.(ITALPRESS).

