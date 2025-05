Malta, ministero “Nessun cittadino è rimasto ferito nell’incidente di Liverpool”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministero degli Esteri di Malta ha confermato che finora nessun cittadino maltese risulta essere rimasto ferito nell’incidente che ha visto un’auto travolgere una folla di tifosi a Liverpool, ferendo decine di persone.

Quello che era iniziato come un gioioso festeggiamento per il titolo del Liverpool FC in Premier League si è trasformato in una scena di caos e dolore quando un’auto ha travolto una folla di tifosi. Tra le migliaia di persone che affollavano le strade c’erano anche centinaia di sostenitori maltesi, giunti a Liverpool per prendere parte alle tanto attese celebrazioni. Secondo la pagina Facebook del Liverpool Supporters Club Malta, è emerso che dei cittadini maltesi si trovavano nella stessa strada, vicino al luogo in cui è avvenuto l’incidente.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).