Malta, marocchino arrivato dalla Spagna arrestato con 1,5 kg di cannabis

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un marocchino di 45 anni è stato posto in custodia cautelare dopo essere stato accusato di aver introdotto a Malta circa 1,5 chilogrammi di resina di cannabis, nascosta in capsule ingerite. L’uomo è comparso davanti alla magistrata Abigail Critien, con l’accusa di aver importato la sostanza stupefacente l’8 novembre e nei giorni precedenti, oppure di essersi associato con altre persone allo scopo di commettere il reato. Secondo quanto riferito dalla polizia in tribunale, le informazioni raccolte dagli investigatori avevano collegato l’uomo a una presunta rete di traffico di droga.

Le indagini avevano rivelato che il 45enne era partito dal Marocco, aveva raggiunto la Spagna e successivamente proseguito il viaggio verso Malta. Dopo aver ricevuto informazioni sul suo arrivo con un volo proveniente da Madrid, gli agenti hanno effettuato controlli sui passeggeri a bordo, procedendo al suo arresto. Gli accertamenti medici eseguiti presso l’ospedale Mater Dei hanno successivamente rivelato la presenza di circa 150 capsule nello stomaco dell’uomo.

Le capsule contenevano complessivamente circa 1,5 chilogrammi di presunta resina di cannabis, il cui valore di mercato è stato stimato in 30.000 euro. Il magistrato Philip Galea Farrugia è stato informato del caso e ha disposto l’apertura di un’inchiesta giudiziaria. Nel corso dell’udienza, il 45enne ha dichiarato di lavorare come venditore di ortaggi e di avere una residenza in Spagna, ma non a Malta. L’imputato si è dichiarato non colpevole delle accuse contestate. Non è stata presentata alcuna richiesta di libertà su cauzione e il tribunale ha disposto la custodia cautelare.

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(ITALPRESS).