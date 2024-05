LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/NNA) – Una grande folla di manifestanti che portavano bandiere maltesi e dell’UE e reggevano cartelli che criticavano il “furto” degli ospedali pubblici si è radunata davanti al Parlamento a La Valletta. La protesta è stata indetta dal leader dell’opposizione Bernard Grech per l’inchiesta schiacciante sugli ospedali pubblici e la conseguente presentazione di accuse penali contro diversi alti funzionari, tra cui l’ex primo ministro Joseph Muscat, l’ex ministro della Sanità Konrad Mizzi, l’ex ministro delle Finanze e governatore della Banca centrale di Malta Edward Scicluna e l’ex vice primo ministro Chris Fearne. Non appena i parlamentari del governo sono usciti dal parlamento dietro le barriere della polizia e si sono fatti strada lungo una strada laterale lontano dalla folla, i sostenitori dell’opposizione Nazionalista hanno schernito ad alta voce “mafia, mafia” contro i parlamentari laburisti. Il leader nazionalista Bernard Grech ha detto ai manifestanti che il primo ministro Robert Abela sta attaccando i “bastioni” della democrazia. “Ha attaccato tre istituzioni contemporaneamente: i giornalisti, il processo parlamentare e la magistratura. Cosa hanno in comune queste istituzioni? Sono le tre istituzioni democratiche che non possono essere controllate da lui”, ha detto. Ha aggiunto “per il primo ministro e il presidente della Camera, il parlamento non è la più alta istituzione del paese, ma un bunker da cui non possono ascoltare le grida democratiche”. La protesta è stata indetta dopo che Grech ha dichiarato che l’opposizione sarebbe ricorso alla “disobbedienza parlamentare” dopo due decisione del Presidente del Parlamento che negavano la richiesta dell’opposizione di pubblicare immediatamente l’inchiesta penale e un dibattito urgente sulle accuse rivolte al vice primo ministro Chris Fearne, che poi si è dimesso venerdì scorso. Ieri il presidente del Parlamento ha respinto per la terza volta la richiesta del leader dell’opposizione Bernard Grech di un dibattito urgente sul mancato licenziamento da parte del primo ministro del governatore della Banca centrale Edward Scicluna, accusato di responsabilità penale per l’affare sugli ospedali, e del segretario permanente del Ministero dell’Economia, che deve affrontare anche gravi accuse penali in quella che viene descritta come una situazione senza precedenti per il paese. Mentre l’ex primo ministro Muscat sarà accusato di frode e corruzione il 28 maggio, gli ex ministri Chris Fearne e Edward Scicluna saranno accusati penalmente in tribunale il giorno successivo. Rivolgendosi alla folla, il leader dell’opposizione ha dichiarato: “L’8 giugno non sarà Abela a dirvi cosa fare. Piuttosto potete dirgli cosa deve fare”, con riferimento alle previste elezioni dei parlamentari europei e dei consigli comunali. Ha aggiunto che se fosse dipeso dal governo laburista, l’accordo sugli ospedali non sarebbe mai stato annullato. “È stato grazie al Partito nazionalista che il governo è stato costretto a ritirarsi dall’accordo ed è stato grazie alla ONG Repubblika che è stata condotta un’inchiesta magistrale”. Il caso Vitals ha dominato la campagna elettorale da quando il magistrato ha concluso la sua indagine durata quattro anni sulla concessione da parte del governo di una concessione per la gestione di tre ospedali statali a Vitals Global Healthcare nel 2015. Vitals ha successivamente trasferito la concessione a Steward Healthcare e la concessione è stata dichiarata nulla dalla più alta corte di Malta a febbraio dopo aver accertato una frode. Ieri è stato rivelato che Steward Healthcare sta pianificando di vendere tutti i suoi ospedali dopo aver annunciato questa settimana di aver presentato istanza di protezione dal fallimento sperando di finalizzare le transazioni entro la fine dell’estate per far fronte alle sue passività totali di 9 miliardi di dollari. (ITALPRESS).

Foto: Net News