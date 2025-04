LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le controverse riforme del governo maltese alle inchieste magisteriali, che limitano significativamente la capacità degli individui di richiedere inchieste e impongono un rigido limite di due anni, hanno superato il voto finale in Parlamento, nonostante una protesta in corso fuori dall’edificio, mentre il leader dell’opposizione Bernard Grech ha guidato il suo partito fuori dal Parlamento in segno di protesta, definendo il voto una “vergogna democratica” e rifiutandosi di partecipare a quello che ha descritto come “un attacco diretto ai diritti dei cittadini”.

La mozione, approvata con 37 voti favorevoli e 30 contrari, apre la strada al disegno di legge per modificare il Codice Penale e diventare legge una volta che riceverà l’assenso del Presidente.

Le riforme sono state introdotte subito dopo che un’inchiesta di grande rilievo, avviata da privati, ha portato alla citazione in giudizio dell’ex primo ministro Joseph Muscat con l’accusa di corruzione, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere. Le modifiche arrivano in un momento in cui l’avvocato e ex deputato Jason Azzopardi stava presentando più richieste per inchieste su presunti casi di corruzione.

L’opposizione nazionalista ha fortemente contestato il disegno di legge, chiedendo addirittura un voto già sulla sua prima lettura, una fase generalmente procedurale in Parlamento. Dopo un lungo e acceso dibattito, il disegno di legge è stato approvato nella sua seconda lettura il mese scorso.

Martedì, la Commissione per la Considerazione dei Progetti di Legge ha ulteriormente discusso il disegno di legge, con il governo che ha introdotto emendamenti per affrontare una delle sue disposizioni più controverse. Il disegno di legge modificato non sottopone più le inchieste magisteriali alla supervisione del procuratore generale, una mossa che era stata criticata per il potenziale impatto sull’indipendenza della magistratura. Con le nuove disposizioni, la nomina degli esperti sarà gestita dal magistrato inquirente e dal presidente della Corte Suprema.

Sebbene il Partito Nazionalista abbia accolto favorevolmente questo cambiamento, ha comunque votato contro il disegno di legge in commissione, sostenendo che le modifiche non avessero risolto gli aspetti più controversi della legge.

Fuori dal Parlamento, il movimento della società civile ‘Repubblika’ ha organizzato una protesta contro le riforme. Robert Aquilina, presidente onorario di Repubblika e rappresentante della Fondazione Falcone a Malta, ha dichiarato che la storia condannerà chiunque abbia reso possibile l’approvazione della legge.

Il primo ministro Robert Abela è stato accolto con fischi dalla folla mentre arrivava al Parlamento per il voto. Aquilina lo ha accusato di essere il “principale protettore della mafia” a Malta.

– foto Net News –

(ITALPRESS).