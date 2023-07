LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese pubblicherà un bando pubblico internazionale per turbine eoliche e pannelli solari in mare. Lo ha annunciato il primo ministro maltese Robert Abela nel corso di un incontro con i giovani in cui ha affrontato alcuni temi di rilevanza nazionale, tra cui il settore delle energie rinnovabili e l’ambiente. Robert Abela ha affermato che l’invito internazionale mira ad aiutare Malta a continuare a diversificare le sue fonti energetiche per un’aria più pulita e a raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in materia di energia pulita. Ha aggiunto che ciò avverrà parallelamente al secondo progetto di interconnessione e all’accordo di cooperazione congiunta con la Libia su un’interconnessione che fornisca energia rinnovabile. Il primo ministro maltese ha dichiarato che la prossima settimana il Parlamento discuterà la legge che istituirà le zone economiche esclusive, ovvero le zone al di fuori delle acque territoriali in cui Malta avrà giurisdizione. Queste zone saranno poi utilizzate per la generazione di energia rinnovabile.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma