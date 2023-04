LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo Eurostat, Malta ha registrato l’aumento più basso della retribuzione media oraria e degli stipendi nella zona dell’euro durante il 2022. Tuttavia, le retribuzioni orarie e gli stipendi sono cresciuti in ogni stato membro dell’Unione Europea, con un aumento medio del 4,4% nell’UE e del 4% nella Zona euro. Ma tra i membri della Zona euro, Malta è stato uno dei tre paesi, tra cui Italia e Finlandia, in cui le retribuzioni orarie sono aumentate di meno, solo del 2,3%. All’interno dell’UE, solo la Danimarca ha appena registrato una crescita inferiore dei salari e degli stipendi medi orari, registrando una crescita del 2,2% lo scorso anno. Il maggiore aumento delle retribuzioni orarie e degli stipendi è stato registrato in Ungheria (16,4%), seguita da Bulgaria (15,5%) e Lituania (13,4%). La Lituania è il paese che ha registrato la crescita più rapida all’interno della Zona euro. All’interno dell’UE, le retribuzioni orarie sono cresciute del 3,2%, principalmente nell’economia non aziendale e del 4,9% nell’economia aziendale, con un aumento del 4,6% nell’industria, del 5,2% nell’edilizia e del 5% nei servizi.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it