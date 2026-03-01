LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha invitato alla massima moderazione di fronte al rapido aggravarsi delle tensioni che coinvolgono l’Iran e gli Stati del Golfo, mentre attacchi missilistici e azioni di ritorsione accrescono i timori di un conflitto regionale più ampio. Il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri Ian Borg ha dichiarato che il governo è “profondamente preoccupato” per gli sviluppi in corso in Medio Oriente, nel Golfo e in Iran. “Invitiamo tutte le parti a esercitare la massima moderazione, proteggere i civili, rispettare il diritto internazionale e permettere al dialogo di prevalere”, ha affermato Borg in una dichiarazione. Ha aggiunto che le squadre consolari maltesi, sia a livello nazionale sia presso le ambasciate nella regione, sono pienamente impegnate nell’assistere i cittadini maltesi.

(ITALPRESS).

-Foto: canale social Ian Borg-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]