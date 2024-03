LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo il World Air Quality Report 2023 pubblicato dalla società svizzera di tecnologia per la qualità dell’aria IQAir, l’aria di Malta contiene più del doppio del numero di inquinanti raccomandato dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’anno scorso Malta ha registrato una media di 12 microgrammi di particelle fini per metro cubo. Le particelle fini includono sostanze inquinanti come solfati, nerofumo, nitrati e ammonio e si riferiscono a quelle che misurano solo 2,5 milionesimi di metro (PM2,5). Tali particelle microscopiche, anche se piccole, possono essere estremamente dannose per la salute umana poichè vengono facilmente assorbite nei polmoni e nel flusso sanguigno, causando asma, cancro, ictus e malattie polmonari e sono state collegate alla costruzione e all’uso delle automobili, tra gli altri fattori. Questi risultati per Malta appaiono in un contesto di costruzione dilagante e di aumento dell’uso dell’auto, nessuno dei quali ha visto segni di rallentamento negli ultimi cinque anni. Secondo i dati Eurostat, tra il 2021 e il 2022 Malta ha registrato il più alto aumento di nuovi permessi di costruzione tra gli stati dell’UE, nonostante i permessi siano diminuiti nella maggior parte dei paesi membri. Nel frattempo, il numero di auto a Malta ha continuato ad aumentare nel corso degli anni, superando ora le 420.000, con un incremento giornaliero di circa 30 nuove auto aggiunte sulle strade. La concentrazione di particelle sottili a Malta è stata più del doppio della soglia raccomandata dall’OMS di 5 microgrammi per metro cubo e ha collocato il paese al 49° posto su 134 paesi inclusi nel rapporto, elencati dal migliore al peggiore. I risultati di Malta confermano che il paese ha avuto pochissimi successi nel migliorare la qualità dell’aria negli ultimi cinque anni, con livelli di particelle sottili che sono intorno agli stessi livelli dal 2018. In Europa, Malta si è classificata al 26° posto nella classifica dal migliore al peggiore. Il paese del continente con l’aria più pulita è stata l’Islanda, che ha misurato un valore di PM2,5 pari a 4.

