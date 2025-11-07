Malta indicata come il dodicesimo paese più sicuro al mondo su 143 nazioni

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata indicata come il dodicesimo paese più sicuro al mondo su 143 nazioni, con una lieve discesa rispetto al decimo posto dell’anno scorso, ma restando tra i migliori in Europa. Le ultime rilevazioni collocano Malta al settimo posto su 31 paesi europei. Hong Kong è al decimo posto e gli Emirati Arabi Uniti all’undicesimo, subito davanti a Malta. L’Austria segue al tredicesimo posto ed Estonia al quattordicesimo.

La valutazione sottolinea una solida performance nazionale in diversi indicatori di sicurezza. La criminalità è descritta come efficacemente controllata, con un punteggio di 5,1 e una posizione globale di 44. Il conflitto civile è considerato minimo, con un punteggio di 1,00 e una posizione globale di 60. Malta si distingue per i bassi livelli di violenza interpersonale, classificandosi terza al mondo con un punteggio di 0,88. Il ministro degli Interni Byron Camilleri ha accolto positivamente i risultati in un post su Facebook, affermando che la classifica riflette “i tassi di criminalità più bassi degli ultimi anni”.

