LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese è al centro di un’indagine dell’Europol, denominata Operazione Everest, su cittadini di paesi terzi con visti scaduti o falsi che circolano all’interno dei Paesi dell’area Schengen.

Recentemente la polizia spagnola ha arrestato cittadini di Paesi terzi provenienti dal Nepal nell’ambito del contrasto alle bande criminali coinvolte nel traffico di esseri umani. Dalle indagini è emerso Malta e la Polonia vengono utilizzate per viaggiare nella zona Schengen, soggiornarvi per il periodo minimo richiesto e poi volare verso la Spagna come destinazione finale.

Nel novembre del 2022, la polizia spagnola ha intercettato un gruppo che trafficava indiani e nepalesi con l’obiettivo finale di entrare negli Stati Uniti, attraverso il Messico. Nove persone sono state arrestate per aver aiutato 300 lavoratori nepalesi a entrare in Europa attraverso visti falsi rilasciati dall’India.

I migranti pagavano 15.000 euro per raggiungere l’Europa e altri 5.000 euro per entrare in Spagna e superare i test necessari per ottenere la cittadinanza spagnola. Questo racket era gestito da una famiglia con contatti in India, Nepal, Malta, Lituania e Polonia. La polizia spagnola ha scoperto il meccanismo fraudolento che vedeva il coinvolgimento di aziende europee e nepalesi che offrivano false opportunità di lavoro e di studio per il rilascio del visto a tale scopo.

– Foto: Ufficio del Turismo di Malta –

