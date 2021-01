LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Parlamento maltese ha iniziato a discutere una riforma costituzionale con l’intenzione di aumentare il numero e la proporzione di donne in parlamento con l’aiuto di un meccanismo correttivo. Secondo il meccanismo proposto, il numero dei parlamentari del sesso sottorappresentato sarà aumentato fino a quando non rappresenteranno più del 40%. Tramite questo meccanismo possono essere nominati fino a 12 deputati.

I parlamentari addizionali saranno divisi tra governo e opposizione secondo i risultati delle elezioni generali. Saranno nominati i migliori candidati non eletti, con la cooptazione come ultima risorsa se il partito politico interessato non avrà un numero sufficiente di candidati del sesso sottorappresentato.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che il meccanismo proposto servirà come catalizzatore per aumentare la partecipazione delle donne nella politica nazionale.

L’opposizione nazionalista ha confermato che voterà a favore degli emendamenti. E’ necessario il sostegno anche di parte dell’opposizione perchè la riforma venga inserita nella costituzione maltese.

