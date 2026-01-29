Malta, il sistema di alimentazione elettrica per navi è stato utilizzato più di 100 volte nel primo anno di operatività

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il sistema di alimentazione elettrica da terra per navi nel Grand Harbour di Malta è stato utilizzato più di 100 volte dalle navi da crociera durante il suo primo anno completo di operatività nel 2025, segnando un traguardo importante verso un’attività marittima più pulita.

L’impianto consente alle navi ormeggiate di spegnere i motori e collegarsi alla rete elettrica da terra, riducendo le emissioni provenienti dai fumaioli. Malta è il primo porto nel Mediterraneo a offrire questo servizio. Realizzato tramite Infrastructure Malta, il progetto rientra in un piano a lungo termine volto a ridurre del 90% entro il 2030 le emissioni di fumo nel Grand Harbour e a migliorare la qualità dell’aria nelle aree circostanti.

