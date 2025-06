Malta, il primo ministro Abela sollecita rimpatri più rapidi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Al vertice di metà anno dei leader europei a Bruxelles, il Primo Ministro maltese Robert Abela ha chiesto un’azione più rapida per il rimpatrio dei migranti a cui è stato negato l’asilo.

Ha sottolineato l’urgenza di far avanzare le discussioni sulle politiche migratorie, compresa una cooperazione più stretta con paesi terzi come la Libia. Abela ha ribadito l’impegno di Malta a sostenere la Libia nell’affrontare le sfide migratorie, aggiungendo che le partnership al di fuori dell’Europa sono fondamentali per soluzioni sostenibili.

– foto DOI –

(ITALPRESS).