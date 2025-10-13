Malta, il premier Abela accoglie con favore gli sviluppi in Medio Oriente

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro maltese Robert Abela ha descritto gli ultimi sviluppi in Medio Oriente come “momenti importanti”, sottolineando che Malta ha da tempo sostenuto la necessità di un cessate il fuoco e di una pace duratura nella regione. Parlando alla televisione nazionale, Abela ha ricordato che, durante le riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, è stato tra i pochi leader europei a chiedere con costanza un accordo per porre fine alle ostilità tra Israele e Palestina.
