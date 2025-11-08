Malta, il ministro Schembri in visita in Vaticano e a Roma

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro per l’Economia, l’Impresa e i Progetti Strategici di Malta, Silvio Schembri, ha compiuto una visita ufficiale nella Città del Vaticano, dove è stato accolto dal prefetto della Segreteria per l’Economia, Maximino Caballero Ledo. L’incontro ha segnato il sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Malta e la Santa Sede. Le due parti hanno sottolineato l’apprezzamento per un’amicizia consolidata, fondata su storia e valori condivisi. Schembri è stato poi ricevuto da Papa Leone XIV al termine dell’Udienza Generale. Ha trasmesso i saluti del Governo e del popolo maltese, riaffermando l’impegno di Malta a rafforzare i rapporti con la Santa Sede. Con lui era presente l’Ambasciatore di Malta presso la Santa Sede, Frank Zammit.

A Roma il ministro ha poi partecipato al SiGMA Central Europe Summit, un evento internazionale nato a Malta. Ha elogiato gli organizzatori per la loro spinta innovativa, sottolineando che il summit incarna lo spirito imprenditoriale maltese. Schembri ha inoltre incontrato rappresentanti del settore e incoraggiato nuove collaborazioni nei campi della blockchain, delle criptovalute, degli esports e dell’intelligenza artificiale. A seguirlo nei vari appuntamenti è stato l’ambasciatore di Malta in Italia, Daniel Azzopardi.

– Foto Ministero per l’Economia, l’Impresa e i Progetti Strategici –

(ITALPRESS).