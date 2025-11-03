Malta, il ministro delle Finanze “Turismo al limite, bisogna puntare sulla qualità”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro delle Finanze Clyde Caruana ha avvertito che Malta potrebbe essere vicina a un punto di saturazione del turismo, invitando a un cambio di strategia per attirare visitatori con maggiore capacità di spesa invece di puntare su un costante aumento dei numeri. Dopo la presentazione del Bilancio 2026, Caruana ha dichiarato che sia il governo sia il settore turistico devono riconoscere l’esistenza di limiti naturali al numero di turisti che l’isola può ospitare in modo sostenibile. “Anche il settore avrà dei limiti di crescita. Se questo Paese finirà per attrarre quattro milioni di turisti, potrà davvero permettersi di accoglierne di più?”, ha chiesto. “Se i numeri continueranno a salire, la qualità di una vacanza a Malta peggiorerà inevitabilmente”, ha aggiunto. Il ministro ha sottolineato che i segnali di sovraffollamento sono già visibili. “In estate vai in spiaggia e fai fatica a trovare un posto dove stendere l’asciugamano. È per questo che sono già state adottate alcune misure a Comino”, ha spiegato, riferendosi al limite di visitatori introdotto per proteggere il sito Natura 2000.

Caruana ha ribadito la necessità di puntare su turisti “con tasche più profonde”, avvertendo che “non ha senso continuare a inseguire il turismo di massa proveniente dall’Europa”. Nel 2024 Malta ha accolto un numero record di 3,56 milioni di turisti, rispetto ai 2,75 milioni del 2019. Solo tra gennaio e agosto 2025 si sono registrati 2,68 milioni di arrivi, segno che

l’anno in corso potrebbe superare ancora una volta ogni precedente record.

