Malta, il governo promette aiuti per chi vuole più figli

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro Robert Abela ha promesso che il bilancio del prossimo mese introdurrà misure “senza precedenti” per garantire che le difficoltà economiche non scoraggino le famiglie maltesi dall’avere figli. Parlando durante un’intervista, Abela ha dichiarato che l’obiettivo del governo è quello di dare alle persone la possibilità “di avere quanti figli desiderano”, sottolineando che lo Stato deve intervenire quando gli ostacoli finanziari frenano le famiglie. La promessa arriva in un contesto di crescente dibattito sul basso tasso di natalità a Malta, con timori che l’aumento del costo della vita stia scoraggiando le famiglie più numerose.

Abela ha lasciato intendere che il prossimo bilancio comprenderà nuovi investimenti significativi per affrontare queste problematiche, ma non ha fornito dettagli sulle misure allo studio. Il primo ministro ha ribadito che il bilancio si rivolgerà anche alle famiglie che desiderano avere tre figli, affermando che le aiuterà a “realizzare il loro desiderio”. Il Partito Nazionalista all’opposizione ha proposto un nuovo scaglione fiscale per i genitori con più di un figlio, sostenendo che crescere un bambino costa tra i 7.000 e i 9.000 euro all’anno. Abela non ha indicato se questa proposta rientri nei piani del governo, insistendo invece sul fatto che le persone non dovrebbero “sentirsi limitate” nelle proprie scelte familiari. I dettagli su come il governo intenda mantenere questa promessa dovrebbero essere resi noti con la presentazione del bilancio il prossimo mese.

– foto Partito Laburista Malta –

(ITALPRESS).