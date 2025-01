LA VALLETTA (MNA/ITALPRESS) – Danilo De Dominicis, un cittadino italiano di 36 anni, è stato identificato dalle autorità maltesi come l’uomo morto in un incidente motociclistico a Msida giovedì scorso. Il cittadino italiano che viveva a Birkirkara, era alla guida di una motocicletta Honda quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Amici e colleghi hanno espresso la loro tristezza per la sua morte. De Dominicis, della città di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, stava guidando la sua motocicletta attraverso i tunnel di Tal-Qroqq quando ha perso il controllo della moto e si è scontrato con le pareti del tunnel. Un’ambulanza lo ha portato all’ospedale Mater Dei per le cure, dove è morto per le gravi ferite. Il negozio di birra artigianale POPP ha dichiarato che De Dominicis era un collega e un cliente e che erano addolorati per la perdita di un “essere umano molto speciale con un grande cuore e un’energia solare che ha lasciato il segno in chiunque lo conoscesse”. Pubblicando una foto di De Dominicis che si diverte a una festa, hanno detto che è così che volevano ricordarlo. “Vogliamo ricordarlo così, circondato da birra e brave persone, come amava tutti coloro che lo conoscevano, brindiamo a lui questo fine settimana”, hanno detto. Il datore di lavoro di De Dominicis, RiskCap International, ha detto che erano tristi di ricevere la notizia della sua scomparsa. “Era un membro stimato del nostro team di conformità a Malta e ha contribuito notevolmente alla nostra organizzazione. La sua presenza e la sua personalità estroversa ci mancheranno e i nostri pensieri sono con sua moglie e la sua famiglia in questo momento difficile”.(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Malta