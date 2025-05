LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha nuovamente conquistato la prima posizione nell’Indice di Uguaglianza della Rainbow Map di ILGA-Europe, segnando il decimo anno consecutivo in cui il Paese guida la classifica. L’indice valuta i diritti civili e le tutele garantite alle persone LGBTIQ+ in 49 Paesi europei.

La segretaria parlamentare per l’Uguaglianza e le Riforme, Rebecca Buttigieg, ha definito questo risultato una testimonianza dell’impegno politico del governo e del ruolo attivo della società civile nel promuovere una società più equa e inclusiva. “Questo riconoscimento rafforza la nostra determinazione a mantenere i più alti standard in questo ambito”, ha dichiarato Buttigieg. “Garantisce che i diritti acquisiti negli ultimi anni non vengano persi”.

Buttigieg ha sottolineato inoltre che il progresso e la tutela dei diritti delle persone LGBTIQ+ sono strettamente legati ai valori fondamentali della democrazia e delle libertà fondamentali per tutti. Come parte degli sforzi continui per mantenere la leadership in questo campo, Malta ospiterà la prossima settimana il Forum IDAHOT+ e gli Incontri degli Esperti. Gli eventi, che si svolgeranno sotto la Presidenza maltese del Consiglio d’Europa, riuniranno leader europei e attivisti per discutere le principali questioni legate ai diritti e all’uguaglianza delle persone LGBTIQ+.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).